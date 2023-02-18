«Он совсем маленький»: под Новосибирском на СТО подбросили белоснежного щенка без языка

Под Новосибирском неизвестные подбросили на СТО белоснежного щенка без языка. Фото: «Служба помощи животным «Белый пес»».

В Кольцово волонтеры спасают крохотного белоснежного щенка. Малыша назвали Мартин. По словам зоозащитников, у щенка нет языка.

– Его забрали из Верх-Тулы. Там его кто-то подбросил на СТО. Он совсем маленький, всего 3 кг, по возрасту около 2-3 месяцев, и у него нет языка. Даже после визита в клинику трудно понять, врождённое это или травматическая ампутация. Рентген показал, что у него была сломана нижняя челюсть. Есть несколько прокусов на мордашке и абсцесс. И это всё за два месяца его жизни! Сколько боли он уже пережил, – написали волонтеры в группе «Служба помощи животным «Белый пес»».

Зоозащитники добавили, что щенок научился есть и пить. Во только облизываться не может. Зато протирает мордочку лапками. В целом он игривый и активный песик.

Если вы готовы стать заботливым хозяином для крохи, позвоните по номеру: 89139140475.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер