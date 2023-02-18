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НовостиОбщество18 февраля 2023 4:23

«Он совсем маленький»: под Новосибирском на СТО подбросили белоснежного щенка без языка

Под Новосибирском неизвестные подбросили на СТО белоснежного щенка без языка
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском неизвестные подбросили на СТО белоснежного щенка без языка. Фото: «Служба помощи животным «Белый пес»».

Под Новосибирском неизвестные подбросили на СТО белоснежного щенка без языка. Фото: «Служба помощи животным «Белый пес»».

В Кольцово волонтеры спасают крохотного белоснежного щенка. Малыша назвали Мартин. По словам зоозащитников, у щенка нет языка.

– Его забрали из Верх-Тулы. Там его кто-то подбросил на СТО. Он совсем маленький, всего 3 кг, по возрасту около 2-3 месяцев, и у него нет языка. Даже после визита в клинику трудно понять, врождённое это или травматическая ампутация. Рентген показал, что у него была сломана нижняя челюсть. Есть несколько прокусов на мордашке и абсцесс. И это всё за два месяца его жизни! Сколько боли он уже пережил, – написали волонтеры в группе «Служба помощи животным «Белый пес»».

Зоозащитники добавили, что щенок научился есть и пить. Во только облизываться не может. Зато протирает мордочку лапками. В целом он игривый и активный песик.

Если вы готовы стать заботливым хозяином для крохи, позвоните по номеру: 89139140475.

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