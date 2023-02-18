Отказались отдавать телевизор: жительница Новосибирска обвинила сервисный центр в мошенничестве

Жительница Новосибирска обвинила сервис по ремонту телевизоров в мошенничестве. Фото: предоставлено Ириной.

У жительницы Новосибирска сломался телевизор. По словам сибирячки, устройство перестало показывать изображение. Его было видно на экране только при подсветке фонариком. Женщина обратилась в сервисный центр. Оттуда приехал курьера и телевизор забрал.

– Через пару часов мне позвонил мастер, озвучил сумму ремонта в 3250 рублей, на что я дала согласие, так как примерно на такую сумму я и рассчитывала. Однако через 2 часа поступил очередной звонок от мастера, где он мне сказал: «Я вам тут все починил, с вас 11250». От чего я была шокирована. Сказала ему, что перезвоню. Но через 5 минут он мне перезвонил сам. Я сказала, что таких денег у меня нет, – написала сибирячка в «АСТ-54».

По словам женщины, 16 февраля она сама поехала в сервисный центр сама. Там одной из сотрудниц объяснила ситуацию. Уточнила, что не давала согласие ремонтировать технику за 11 250.

– Девушка начала говорить, что сейчас прослушают запись, где я говорю «да», и если там я сказала «да», то мне придётся заплатить 11250. Если я не говорила, то она мне отдаёт телевизор, – поделилась жительница Новосибирска.

Затем, по словам женщины, ее стали убеждать, что она сказала мастеру «да», что дала согласие. Говорили, что у них есть запись этого разговора. Однако так ее и не предоставили. Отказались телевизор отдавать. Сибирячка вызвала полицию.

– Пока мы ждали полицию, пришли ещё клиенты за своей техникой, которую они тоже не смогли забрать. Было написано 4 заявления. Технику свою я так и не получила, – добавила клиентка сервиса.

Хозяйка телевизора уверена, что в сервисе орудуют мошенники. Обманывают клиентов по наработанной схеме.

– На разных сайтах с отзывами по 300 штук отзывов и все негативные. Эта контора меняет генеральных директоров, по документам на «стенде» фирма открылась 4 месяца назад, – добавила жительница Новосибирска.

Сибирячка надеется, что с работниками сервиса разберутся правоохранители. А телевизор ей все же вернут.

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