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НовостиОбщество18 февраля 2023 3:11

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС

Сибирячка ответила на вопросы школьников
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС. . Фото: https://vk.com/spacex

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС. . Фото: https://vk.com/spacex

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась своими музыкальными предпочтениями в космосе. Напомним, что сибирячка уже несколько месяцев работает на МКС. Акцию «Задай вопрос Анне Кикиной» запустила Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара в Москве.

Анна Кикина сообщила, что, находясь на станции, предпочитает слушать «Релакс ФМ», либо радио «Монте Карло». Сибирячка добавила, что порой включает и другие композиции. А в целом музыку включает для фона.

Ранее Анна Кикина рассказывала, в невесомости ходят в туалет.

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