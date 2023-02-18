Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС. . Фото: https://vk.com/spacex

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась своими музыкальными предпочтениями в космосе. Напомним, что сибирячка уже несколько месяцев работает на МКС. Акцию «Задай вопрос Анне Кикиной» запустила Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара в Москве.

Анна Кикина сообщила, что, находясь на станции, предпочитает слушать «Релакс ФМ», либо радио «Монте Карло». Сибирячка добавила, что порой включает и другие композиции. А в целом музыку включает для фона.

Ранее Анна Кикина рассказывала, в невесомости ходят в туалет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер