Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС. . Фото: https://vk.com/spacex
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась своими музыкальными предпочтениями в космосе. Напомним, что сибирячка уже несколько месяцев работает на МКС. Акцию «Задай вопрос Анне Кикиной» запустила Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара в Москве.
Анна Кикина сообщила, что, находясь на станции, предпочитает слушать «Релакс ФМ», либо радио «Монте Карло». Сибирячка добавила, что порой включает и другие композиции. А в целом музыку включает для фона.
Ранее Анна Кикина рассказывала, в невесомости ходят в туалет.
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