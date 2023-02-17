Гинеколог назвал способы защиты от инфекций, передающихся половым путем

Гинеколог рассказал о способах защиты от половых инфекций. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Врач гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин рассказал о способах защиты от инфекций, передающихся половым путем. По словам медика, в России и во всем мире наблюдается рост заболеваемости хламидиозом, сифилисом и гонореей.

— Даже среди развитых стран эти цифры высоки. В России сейчас лидируют три инфекции: сифилис, гонорея и хламидии, если не говорить про ВИЧ, а только про то, чем занимается дерматовенеролог. Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живешь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП, — рассказал медик изданию NEWS.ru.

Медик рассказал, что динамика заражения половыми инфекциями разнится от региона к региону. Где-то это продиктовано условиями жизни, а где-то — культурными особенностями. В тройке анти-лидеров находятся Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть.

Специалист также отметил, что при половых актах обязательно необходимо наличие барьерной защиты. Еще одна рекомендация для сохранения интимного здоровье — наличие одного постоянного партнера.

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