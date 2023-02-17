«Она нас уже знает»: к жителям Новосибирской области в гости прилетела сова

К жителям города Болотное в Новосибирской области прилетает в гости сова. Фото: предоставлено Катериной

К жителям города Болотное в Новосибирской области прилетает в гости сова. Смелая птица приметила этот дом еще несколько лет назад.

— Эта сова уже не в первый раз к нам прилетает в гости. Где-то примерно года три назад она уже прилетала. И вот снова. Причем, мы ее узнаем, поскольку она совсем не пугается людей. Прилетает, садится себе спокойно куда-то, когда мы ее подходим сфотографировать, не улетает, но зато поворачивает голову на хлопки и свист, — рассказала КП-Новосибирск жительница Болотного Катерина.

Смелая птица приметила этот дом еще несколько лет назад. Фото: предоставлено Катериной

Вот и в этот раз, немного попозировав на камеру, пернатая гостья улетела по своим делам.

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