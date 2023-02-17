Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья17 февраля 2023 19:36

«Она нас уже знает»: к жителям Новосибирской области в гости прилетела сова

К жителям Новосибирской области в гости прилетела сова
Галина СИМОНОВА
К жителям города Болотное в Новосибирской области прилетает в гости сова. Фото: предоставлено Катериной

К жителям города Болотное в Новосибирской области прилетает в гости сова. Фото: предоставлено Катериной

К жителям города Болотное в Новосибирской области прилетает в гости сова. Смелая птица приметила этот дом еще несколько лет назад.

— Эта сова уже не в первый раз к нам прилетает в гости. Где-то примерно года три назад она уже прилетала. И вот снова. Причем, мы ее узнаем, поскольку она совсем не пугается людей. Прилетает, садится себе спокойно куда-то, когда мы ее подходим сфотографировать, не улетает, но зато поворачивает голову на хлопки и свист, — рассказала КП-Новосибирск жительница Болотного Катерина.

Смелая птица приметила этот дом еще несколько лет назад. Фото: предоставлено Катериной

Смелая птица приметила этот дом еще несколько лет назад. Фото: предоставлено Катериной

Вот и в этот раз, немного попозировав на камеру, пернатая гостья улетела по своим делам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер