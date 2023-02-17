«Мама, я попала в ДТП!»: в Новосибирске мошенники выманили у 88-летней бабушки 400 тысяч, прикинувшись ее дочкой

В Новосибирске мошенники выманили у 88-летней пенсионерки почти 400 тысяч рублей.

В Новосибирске мошенники выманили у 88-летней пенсионерки почти 400 тысяч рублей. Схема, использованная жуликами, стара как мир — они позвонили бабушке и сообщили, что ее дочь якобы попала в ДТП.

— Случилось это 23 января с нашей соседкой. Позвонили ей на домашний телефон и по классической схеме: на том конце провода закричала женщина: «Мама, мама, помоги, я попала в ДТП» и так далее. Дальше берёт трубку мужчина, и таким генеральским голосом продолжает разговор, тем самым усыпив бдительность бабушки, — рассказала КП-Новосибирск соседка женщины. — Они четыре часа держали ее на телефоне. Под диктовку она написала записку, что дает свое согласие на лечение дочери за определенную сумму. Они велели ей завернуть деньги в постельной белье, а его положить в паке. Приходили к ней два раза. Видимо, после первого раза поняли, что забрали не все деньги. В итоге — обманули почти на 400 тысяч.

Действовали жулики в микрорайоне Родники. По словам местных жителей, в Калининском районе, в 4 микрорайоне, с еще одной пенсионеркой произошел аналогичный случай. Люди написали заявление в полицию.

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