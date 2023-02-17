«В стенах трещины, выпадают окна»: жители стоквартирного дома в Новосибирске пожаловались на его ужасное состояние

В Новосибирске жители стоквартирного дома жалуются на его ужасное состояние. Фото: предоставлено Александром Суминым/Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске жители стоквартирного дома жалуются на его ужасное состояние. По словам людей, уже несколько лет здание буквально разваливается на части: по стенам расползаются трещины, окна выпадают из рам, а штукатурка в подъездах слазит из-за сырости.

— Я переехал в этот дом в 2015 году, как мне рассказали соседи — в 2014 его ремонтировали. Но, если честно, результатов этого ремонта не видно. С каждым днем состояние дома все ухудшается. Очень сильно страдает фасад: на стенах трещины, окна выпадают из рам, держатся буквально на монтажной пене, в подъездах сырость, из-за нее отваливается штукатурка. А ведь у нас не просто обычное здание, а памятник федерального значения, — рассказал КП-Новосибирск председатель совета дома Александр Сумин.

В подъездах от влажности сыпется штукатурка. Фото: предоставлено Александром Суминым

По словам Александра, за все это время жители успели обратиться во всевозможные инстанции с просьбами о помощи. Однако в ответ получали только шаблонные отписки. Проблема, тем временем, оставалась нерешенной.

— Дом был включен в программу капремонта по линии областного Фонда модернизации ЖКХ. В порядок его должны были привести в 2021-2022 годах. Но этого так и не произошло. Конечно, статус памятника несколько усложняет дело. Для этого нужна и специальная организация, и сумма намного больше, чем для обычного дома. По проекту, созданному несколько лет назад, это где-то 100 миллионов рублей, — говорит Александр Сумин.

Сейчас жители планируют повторно обратиться в прокуратуру, в надежде, что надзорное ведомство поможет в решении этой проблемы.

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