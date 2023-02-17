Новосибирцев предупредили о сходе снега с крыш из-за потепления до -5 градусов

20 февраля ожидается потепление до -5 градусов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жителей Новосибирска предупредили о сходе с крыш наледи и снега из-за потепления. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 20 февраля в столице Сибири потеплее до -5 градусов, также ожидаются осадки в виде мокрого снега.
— В связи с погодными условиями возможен сход с крыш зданий снежных масс или ледяных образований. Для недопущения подобного руководителям организаций по эксплуатации жилого фонда необходимо очистить от снега и наледи прилегающие к домам территории, организовать очистку от снежных масс и ледяных образований крыш зданий. Наиболее опасные участки — оградить предупреждающими знаками, — сообщили в мэрии.
18 февраля: температура ночью -21..-23 градуса , днем -7..-9 градуса, ветер южный: ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Преимущественно без осадков. Изморозь. На дорогах гололедица.
19 февраля: температура ночью -10..-12 градусов, днем -6..-8 градусов, ветер юго-западный 4-9 м/с. В отдельных районах небольшой снег.
20 февраля: температура ночью -12..-14 °С, днем -3..-5 °С, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.
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