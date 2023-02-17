Сибирячка отсудила миллион рублей и пожизненные выплаты после ДТП, сделавшего ее инвалидом

Сибирячка Лариса Дорожкина стала инвалидом после серьезного ДТП. Фото: кадры из видео ОТС-Горсайт
Сибирячка Лариса Дорожкина стала инвалидом после серьезного ДТП: она ехала вместе с попутчиками сервиса Blablacar, когда они столкнулись с другим авто. Машина, где ехала Лариса, перевернулась 8 раз. Девушка осталась жива, перенесла множество операций, и теперь не может ходить.
17 февраля она выиграла суд с водителем машины, его работодателем и вторым участником ДТП, получив с них компенсацию в миллион рублей и ежемесячное пособие.
— Судом было принято решение о взыскании в пользу Ларисы Дорожкиной компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, суммы утраченного заработка по состоянию на дату принятия решения в размере 533 559 рублей, а также о взыскании начиная с 17. 02. 2023 суммы утраченного заработка в размере прожиточного минимума, — сообщается на сайте Кировского районного суда.
Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано
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