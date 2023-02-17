Барнаульца, избившего инвалида, осудили на год условно

Мужчину приговорили к условному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летнего барнаульца приговорили к условному сроку за нападение на 50-летнего инвалида. Об этом сообщил Толк со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Алтайского края.

Нападение произошло в ноябре прошлого года на остановке общественного транспорта у ТЦ «Первомайский». Осужденный грубо обращался с 5-летним сыном. Проезжающий мимо на велосипеде 50-летний мужчина, оказавшийся инвалидом, решил вмешаться и поплатился за это.

Сначала осужденный обматерил прохожего, чтобы тот не лез не в свое дело. Потом повалил его наземь и начал избивать.

Мужчина полностью признал свою вину и принес публичные извинения потерпевшему. Его приговорили к году лишения свободы условно, а также обязали выплатить 30 тысяч за моральный ущерб.

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