Субботнее утро в Новосибирске начнется с потепления до -7 градусов

Суббота начнется с заметного потепления.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 18 февраля, в Новосибирске заметно потеплеет. Ночью температура повысится до -21…-23, а днем до -7...-9.
— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Изморозь. На дорогах местами гололедица. Будет слабый ветер со скоростью ночью 2-7, днем 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -20…-25 градусов, местами до -30. Днем ожидается -5…-10, местами -15. Днем по юго-западу местами пройдет небольшой снег. Изморозь, в отдельных районах туманы. На дорогах местами гололедица.
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