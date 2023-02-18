Субботнее утро в Новосибирске начнется с потепления до -7 градусов

Суббота начнется с заметного потепления. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 18 февраля, в Новосибирске заметно потеплеет. Ночью температура повысится до -21…-23, а днем до -7...-9.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Изморозь. На дорогах местами гололедица. Будет слабый ветер со скоростью ночью 2-7, днем 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -20…-25 градусов, местами до -30. Днем ожидается -5…-10, местами -15. Днем по юго-западу местами пройдет небольшой снег. Изморозь, в отдельных районах туманы. На дорогах местами гололедица.

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