Центральный военный округ возглавил выпускник НВВКУ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

Андрей Мордвичев возглавил ЦВО. Фото: Александр КОЦ/Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в прошлом выпускник Новосибирского высшего военного командного училища возглавил ЦВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Должность он занял в 2023 году. До это командующим ЦВО был Александр Лапин. А Мордвичев занимал должность замкомандующего войсками ЮВО.

Андрей Мордвичев имеет несколько наград, среди которых ордена Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова.

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в казахстанском городе Павлодар. В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году - Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации

После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации был назначен на должность заместителя командира корпуса. После этого Мордвичев был в должностях первого заместителя командующего ЦВО, заместителя командующего 8 общевойсковой армией Южного военного округа и командующим. С 2022 по 2023 год занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. К

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