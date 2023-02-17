В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции Музея имени Кондратюка

Обойдется реставрация в 172 миллиона рублей. Фото: МАУК "Музей Новосибирска"

Департамент строительства и архитектуры Новосибирска ищет подрядчика, который займется реконструкцией дома инженера Юрия Кондратюка на улице Советской, 24. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В документах указано, что у подрядчика должна быть лицензия КГИОП на реставрацию памятников архитектуры. В перечень работ входит ремонт кровли и фундамента, реставрация наружных и внутренних стен, а также подвала.

Все работы подрядчик должен завершить не позднее ноября 2024 года. Обойдется реставрация муниципалитету в 172 миллиона рублей.

Напомним, строители не только восстановят исторический вид здания, но и обустроят подвал для экспонатов. После реконструкции в экспозицию музея добавится спускаемый аппарат «Восток», проходивший испытания под Новосибирском в 1961 году.

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