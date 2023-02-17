В Новосибирске снесут аварийный дом на улице Романова

Двухэтажка на Романова построена в 1959 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске признали аварийным дом, расположенный по адресу улица Романова, 97а. Здание будут сносить, сообщили в мэрии города.

Информация опубликована в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу выдано 13 февраля.

− Департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, − говорится в документе.

В доме всего два этажа. Построен он в далеком 1959 году.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске обвалившийся при взрыве дом на Линейной признали аварийным.

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