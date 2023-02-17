Андрей Травников рассказал о планах развития здравоохранения в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах развития здравоохранения на 2023 год. Фото: Правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах развития здравоохранения на 2023 год. По словам главы региона, в прошлом году была проведена большая работа.

— Может быть, что-то не удалось по разным причинам, в большей степени объективным. Это объяснимо на фоне той большой дополнительной работы, которая была развернута в прошлом году и в связи со специальной военной операцией, и необходимостью помощи нашим военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР, и в связи с дополнительными задачами по развитию, которые мы на себя принимали. Мы их не ставили на паузу, не списывали на обстоятельства, не откладывали на потом, — отметил Андрей Травников.

Говоря о задачах на текущий год глава региона отметил, что особое внимание необходимо уделять работе с коллективом. В частности, проводить работу по повышению качества обслуживания и клиентоориентированности.

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