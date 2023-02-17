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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:07

Свидание сорвалось: к манулу Зеленогорску из Новосибирского зоопарка не пришла подружка

К манулу Зеленогорску из Новосибирского зоопарка не пришла подружка
Анастасия ХРОМЫХ
У манула Зеленогорска сорвалось свидание. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Ильтякова

У манула Зеленогорска сорвалось свидание. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Ильтякова

Не только у людей бывают неудачные свидания. Манула Зеленогорска из Новосибирского зоопарка имени Шило, например, тоже проигнорировала подружка. Пушистого джентльмена, впустую прождавшего даму сердца, снял на видео новосибирский фотограф Сергей Ильтяков.

Эту душещипательную картину Сергей запечатлел 13 февраля. Сибиряк отметил, что Зеленогорск планировал провести время с манулом Адель.

Чтобы не мучиться в ожидании подруги, манул начал всячески себя развлекать. Сначала котик подрал когти о стволы деревьев, потом посидел у ограждения, задумчиво глядя на падающий снег.

В итоге Зеленогорск понял, что Адель не придет, и убежал по своим делам. Остается надеяться, что пушистому красавчику повезет в следующий раз.

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