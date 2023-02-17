«Заметили, что они воруют»: в Новосибирске продавцы магазина подрались с покупателями

В Новосибирске покупатели подрались с продавцами магазина, которые заподозрили их в краже.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске покупатели подрались с продавцами «Пятерочки», которые заподозрили их в краже. Инцидент случился в четверг, 9 февраля в супермаркете на улице Кошурникова.
— Сотрудники магазина заметили четверых молодых людей, прячущих товар с полок. Продавцы и охрана попытались их остановить, между ними завязался конфликт, переросший в драку. Однако к приеду полиции подозреваемые уже успели скрыться, — рассказали КП-Новосибирск в областном МВД.
Позже потерпевшие написали заявления в полицию, сообщения в органы также поступили из больниц, куда обратились сотрудники магазина. Всем пострадавшим было выдано направление на прохождение судмедэкспертизы.
— В настоящее время личности подозреваемых установлены, ведется их розыск. По данному факту проводится проверка, — сообщили в МВД.
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