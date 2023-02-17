Фитнес-тренер назвал самые эффективные упражнения для утренней зарядки

Утренняя зарядка зарядит бодростью и повысит работоспособность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал, какие упражнения для утренней зарядки зарядят бодростью и повысят работоспособность. Слова эксперта приводит News.ru.

Станислав советует начинать с обычных потягиваний вверх. Благодаря этому растягиваются прямые мышцы живота. Далее следует перейти к плавным наклонам вниз, а также к левой и правой ногам.

Затем нужно сесть в позу самурая – пробудьте в таком положении около 20 секунд.

− Этого будет достаточно, чтобы запустить определенные процессы в организме. Затем можно вынести одну из ног вперед, как при выпаде, и руками сделать мах назад, тем самым потянуть мышцы сгибателя бедра, − отметил фитнес-тренер.

Важно также уделить время растяжке позвоночника. Упражнение выполняется достаточно просто: нужно встать на четвереньки, отвести правую руку влево, вовнутрь и поднять наверх. Потом то же самое выполните уже левой рукой. На каждую руку нужно сделать по шесть повторений.

Далее необходимо лечь на спину и раскинуть руки в разные стороны. Бедро и голень согнуть, чтобы образовался угол 90 градусов. Для растяжки позвоночника нужно сначала отвести ноги влево, а затем вправо. В каждую сторону по шесть раз.

В конце желательно полежать и продышаться примерно 20 секунд. На зарядку у вас уйдет от 6 до 12 минут.

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