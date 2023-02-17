Новосибирская область попала в топ-5 регионов с самыми безаварийными водителями

Около трети новосибирцев ни разу не становились виновниками ДТП в течение 10 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирская область попала в пятерку регионов с самыми осторожными и безаварийными водителями. По данным Российского союза автостраховщиков, около трети новосибирцев ни разу не становились виновниками ДТП в течение 10 лет.

— Самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО зафиксирована в Москве — 43%, Московской области и Санкт-Петербурге — по 39% водителей, Ленинградской области — 37%, Новосибирской области — 35% автовладельцев имеют максимальную скидку, — сообщили в РСА.

Меньше всего водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, проживают в Республике Дагестан — всего 6% автовладельцев не были участниками ДТП в течение 10 лет. Следом идут Чеченская Республика и Ненецкий автономный округ по 8%, в Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания по 11% автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийное вождение.

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