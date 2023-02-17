Задолжала 320 тысяч рублей: приставы разыскивают уроженку Новосибирска, не выплачивающую алименты дочке

Женщина задолжала своей дочери 320 тысяч рублей по алиментам. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В Новосибирске разыскивают 35-летнюю Ольгу Рябич, которая задолжала своей дочери 320 тысяч рублей по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Известно, что женщина родилась в Новосибирске. В 2021 году она оставила дочь в доме-интернате. Сейчас 7-летний ребенок воспитывается в приемной семье.

− Согласно данным учетно-регистрирующих органов, гражданка проживала в селе Ляпино Здвинского района. На момент выхода судебного пристава по адресу регистрации женщину застать на месте удалось. Дом разрушен, − отметили в пресс-службе.

В 2021 году Ольгу видели в Новосибирске. Она вместе с подругой жила на съемной квартире на улице Инюшенской. Потом женщина проживала на улице Бориса Богаткова. Однако по указанным адресам должницы не оказалось.

Если вы владеете информацией о местонахождении Ольги Рябич, позвоните по номерам: +7 (383) 241-07-07, +7 (383) 266-17-97.

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