Неизвестные убрали стихийный мемориал жертвам взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

Неизвестные убрали цветы и игрушки со стороны Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске неизвестные убрали стихийный мемориал жертвам взрыва газа на улице Линейной,39. Сотни гвоздик и роз исчезли утром 17 февраля.

- Убрали стихийный мемориал со стороны улицы Линейная, 79/1. Люди несут цветы к дому, полиция пропускает, чтобы возложить. Возле ограждения стоит коробка с мягкими игрушками, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

Полиция пропускает к дома, чтобы возложить цветы. Фото: Никита МАНЬКО

Здание бизнес-центра на Линейной находится в управлении ГК «Труд», по данным сайта компании.

- Я видел в окно, что игрушки лежат в коробке, кто -то собрал их. А цветы – мы не знаем, куда их забрали, – пояснил КП-Новосибирск работник бизнес-центра.

Стихийный мемориал со двора остался нетронутым. Фото: Никита МАНЬКО

Мемориал с цветами со двора на Линейной, 39/1 остался нетронутым.

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