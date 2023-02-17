В ДТП с двумя грузовиками на дамбе ГЭС в Новосибирске пострадал один человек

В ДТП пострадал один из водителей. Фото: предоставлено очевидцем

В Новосибирске на дамбе ГЭС столкнулись две «ГАЗели». Пострадал водитель одной из них. Произошло ДТП днем в пятницу, 17 февраля.

— 29-летний водитель на грузовике «ГАЗ-2834» двигался по дамбе ГЭС со стороны улицы Плотинная в сторону улицы Новоморская. В пути следования он не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3009», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 23-летний водитель второй «ГАЗели». Мужчину с различными травами доставили в больницу.

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