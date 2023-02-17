Министр экономического развития Новосибирской области рассказал об успехах в сфере туризма

Министр экономического развития НСО Лев Решетников высказался о развитии туризма в регионе. Фото: Валерий Панов / Ведомости Заксобрания НСО

Министр экономического развития НСО Лев Решетников высказался о развитии туризма в регионе. По его словам, 2022 год стал очень плодотворным для этой сферы.

− Мы в 2022 году запустили госпрограмму развития туризма, финансирование − 100 миллионов рублей. Пошла грантовая поддержка, и районы области, и бизнес активно включились, − отметил Лев Решетников.

Первые проекты удалось успешно реализовать. Это памятник министру финансов Николая I Егору Канкрину, установленный в Маслянинском районе, парк «Савка» в Карасукском районе, новая стела на въезде в Новосибирскую область со стороны Алтайского края в Черепановском районе.

На гранты для бизнеса в регионе обустраивают санатории и базы отдыха, открывают новые глэмпинги, передают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Министр сообщил, что объем услуг в сфере туризма составляет практически 17 миллиардов рублей. А по размещению Новосибирская область приняла больше туристов, чем Республика Алтай с Алтайским краем вместе взятые, подчеркнул Лев Решетников.

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