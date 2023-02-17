Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год

Андрей Травников обозначил задачи здравоохранения в Новосибирской области на 2023 год. Фото: Правительство НСО

Задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитию системы медицинской помощи в Новосибирской области, укреплению материальной базы и повышению клиентоориентированности рассмотрены в Правительстве региона 17 февраля на заседании коллегии министерства здравоохранения области с участием Губернатора Андрея Травникова.

— Работа проделана качественная и большая. Может быть, что-то не удалось по разным причинам, в большей степени объективным. Это объяснимо на фоне той большой дополнительной работы, которая была развернута в прошлом году и в связи со специальной военной операцией, и необходимостью помощи нашим военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР, и в связи с дополнительными задачами по развитию, которые мы на себя принимали. Некоторые решения возникали уже по ходу года. Мы их не ставили на паузу, не списывали на обстоятельства, не откладывали на потом. В частности, приобретение мобильных комплексов и дополнительные решения по цифровой трансформации системы здравоохранения были инициированы в течение 2022 года. Год отработали надежно, самое главное с хорошими результатами, — отметил глава региона.

Андрей Травников также обозначил цели на текущий 2023 год.

— Если говорить про задачи 2023 года они все актуальны, единственное, на что я хотел бы обратить внимание — то, о чем мы говорили год назад на съезде медицинских работников, — это работа с коллективами. Это обучающая, психологическая, воспитательная работа по повышению качества деятельности, по повышению клиентоориентированности, более внимательному отношению к пациентам, — подчеркнул губернатор.

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