В Новосибирске 23 февраля будет салют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздничный салют на 23 февраля 2023 в Новосибирске состоится на Михайловской набережной. Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа уже провели его репетицию в Кемеровской области.

— Во время салюта военнослужащие произведут 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустят в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок. Будет задействовано более 30 артиллеристов и около 10 единиц военной техники, — сообщили в пресс-службе ЦВО. Салют дадут вечером, точное время мероприятия будет известно позже, пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

Д-30 — советская гаубица, разработанная в начале 60-х годов. Она была одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии. Это единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.

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