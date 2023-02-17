Сибирячка потеряла 46 тысяч рублей при продаже стиральной машинки.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенника. На удочку злоумышленника 26-летняя девушка попала, когда продавала стиральную машинку. Она разместила объявление о продаже на специальном сайте. После чего ей позвонил незнакомец. Он заявил, что готов купить бытовую технику.
– Чтобы сделка состоялась, аферист попросил девушку продиктовать номер банковской карты для перевода денежных средств. После чего на телефон девушки пришла СМС с кодом. Она его озвучила собеседнику. Таким образом мошенник получил доступ к личному кабинету сибирячки, где от её имени оформил кредит в размере 46 тысяч рублей, – пишет Amic.ru со ссылкой на региональное МВД.
Деньги злоумышленник спустил на онлайн-шопинг. На него возбудили уголовное дело.
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