Сибирячка потеряла 46 тысяч рублей при продаже стиральной машинки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенника. На удочку злоумышленника 26-летняя девушка попала, когда продавала стиральную машинку. Она разместила объявление о продаже на специальном сайте. После чего ей позвонил незнакомец. Он заявил, что готов купить бытовую технику.

– Чтобы сделка состоялась, аферист попросил девушку продиктовать номер банковской карты для перевода денежных средств. После чего на телефон девушки пришла СМС с кодом. Она его озвучила собеседнику. Таким образом мошенник получил доступ к личному кабинету сибирячки, где от её имени оформил кредит в размере 46 тысяч рублей, – пишет Amic.ru со ссылкой на региональное МВД.

Деньги злоумышленник спустил на онлайн-шопинг. На него возбудили уголовное дело.

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