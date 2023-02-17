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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:21

В Новосибирске 18 февраля изменится схема движения общественного транспорта правобережья

Это связано со строительством четвертого моста
Анастасия ХРОМЫХ
Движение общественного транспорта будет организовано по измененным схемам.

Движение общественного транспорта будет организовано по измененным схемам.

Фото: Иван МАКЕЕВ

18 февраля некоторые виды общественного транспорта правобережья будут курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

С 00:00 до 12:00 субботы площадь Инженера Будагова будет закрыта для транспорта. Связано это со строительством четвертого моста через реку Обь.

На период действия ограничений меняется схема движения автобусов № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 54, маршрутных такси № 11, 30, 30а, а также троллейбуса № 13.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

Автобусы:

− № 8, 13, 21, 54 − в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Добролюбова до ул. Щетинкина: ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее − по действующей схеме;

− № 9, 36 − на участке от ул. Добролюбова до ул. Гурьевской: ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, ул. Большевистская, далее − по действующей схеме;

− № 28 − в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. Щетинкина: Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее − по действующей схеме;

Маршрутные такси:

− № 11 − в прямом направлении от ул. Орджоникидзе до ул. Добролюбова: ул. Военная, ул. Прокатная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, далее − по действующей схеме. В обратном направлении − по действующей схеме.

− № 30а − на участке от ул. Ленинградской до ул. Саратовской: ул. Никитина, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, ул. Владимировская, далее − по действующей схеме;

− № 30 − на участке от ул. Саратовской до ул. Ленинградской: ул. Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Никитина, далее − по действующей схеме.

Троллейбус № 13 − конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

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