В Новосибирске 18 февраля изменится схема движения общественного транспорта правобережья

Движение общественного транспорта будет организовано по измененным схемам. Фото: Иван МАКЕЕВ

18 февраля некоторые виды общественного транспорта правобережья будут курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

С 00:00 до 12:00 субботы площадь Инженера Будагова будет закрыта для транспорта. Связано это со строительством четвертого моста через реку Обь.

На период действия ограничений меняется схема движения автобусов № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 54, маршрутных такси № 11, 30, 30а, а также троллейбуса № 13.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

Автобусы:

− № 8, 13, 21, 54 − в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Добролюбова до ул. Щетинкина: ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее − по действующей схеме;

− № 9, 36 − на участке от ул. Добролюбова до ул. Гурьевской: ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, ул. Большевистская, далее − по действующей схеме;

− № 28 − в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. Щетинкина: Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее − по действующей схеме;

Маршрутные такси:

− № 11 − в прямом направлении от ул. Орджоникидзе до ул. Добролюбова: ул. Военная, ул. Прокатная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, далее − по действующей схеме. В обратном направлении − по действующей схеме.

− № 30а − на участке от ул. Ленинградской до ул. Саратовской: ул. Никитина, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, ул. Владимировская, далее − по действующей схеме;

− № 30 − на участке от ул. Саратовской до ул. Ленинградской: ул. Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Никитина, далее − по действующей схеме.

Троллейбус № 13 − конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

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