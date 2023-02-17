Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:37

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу по «зебре»
Анастасия ХРОМЫХ
Мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика в Заельцовском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика в Заельцовском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В пятницу, 17 февраля, мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика в Заельцовском районе Новосибирска. Ребенка доставили в больницу, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Холодильной в 14:20. Напротив дома №16 иномарка наехала на мальчика. Ребенок переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

− Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции.

На месте работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber