В Заельцовском районе Новосибирска мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика

Мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика в Заельцовском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В пятницу, 17 февраля, мужчина на «Лексусе» сбил 8-летнего мальчика в Заельцовском районе Новосибирска. Ребенка доставили в больницу, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Холодильной в 14:20. Напротив дома №16 иномарка наехала на мальчика. Ребенок переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

− Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции.

На месте работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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