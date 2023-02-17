Режим чёрного неба в Новосибирске продлили до вечера субботы

В Новосибирске вновь продлили режим чёрного неба. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске в третий раз продлили режим чёрного неба из-за погоды, которая способствует концентрации вредных примесей в городском воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных частиц продлятся с 18 часов в пятницу, 17 февраля, и до 18 часов в субботу, 18 февраля.

Напомним, грязным воздухом в Новосибирске заинтересовалась природоохранная прокуратура. В ходе проверки специалисты выяснят, превышают ли норму выбросы с предприятий.

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