Режим чёрного неба в Новосибирске продлили до вечера субботы

В Новосибирске вновь продлили режим чёрного неба. Фото: предоставлено читателями.
В Новосибирске в третий раз продлили режим чёрного неба из-за погоды, которая способствует концентрации вредных примесей в городском воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Неблагоприятные условия для рассеивания вредных частиц продлятся с 18 часов в пятницу, 17 февраля, и до 18 часов в субботу, 18 февраля.
Напомним, грязным воздухом в Новосибирске заинтересовалась природоохранная прокуратура. В ходе проверки специалисты выяснят, превышают ли норму выбросы с предприятий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер