Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панфёров опроверг гибель двух бойцов из его отряда

Командир батальона "Вега" опроверг информацию о гибели двух бойцов из его отряда. Фото: соцсети.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир элитного отряда добровольцев «Вега» Андрей Панфёров опроверг слухи о гибели и похоронах двух бойцов его батальона. Неподтвержденная информация появилась накануне в региональных СМИ.

В областном военкомате КП-Новосибирск уточнили, что двух военнослужащих действительно похоронили 16 февраля на Гусинобродском кладбище, но это были добровольцы не из отряда «Вега».

– У нас все живы, поэтому не стоит беспокоиться! – заверил КП-Новосибирск депутат.

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