В Новосибирске сбежавший водитель не смог отменить приговор за сбитого в тумане велосипедиста

Водитель скрылся с места ДТП, а потом сдался полиции. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске суд отказался помиловать водителя, который сел пьяным за руль и сбил велосипедиста в тумане. ДТП случилось ночью 12 августа 2021 года на Краснояровском шоссе.

По данным ГИБДД, 40-летний водитель сел за руль Honda-CRV пьяным и поехал в сторону города. На трассе был сильный туман, водитель не заметил мужчину на электровелосипеде Eco Drive V8, который ехал в попутном направлении, и сбил его. В результате полученных травм велосипедист скончался на месте. Погибший был спортсменом-бадминтонистом, в ту ночь он возвращался с дачи.

Виновник ДТП оставил место происшествия, припарковал авто и вернулся туда пешком. Со слов очевидцев понял, что насмерть сбил велосипедиста и скрылся. Полиция объявила виновника в розыск, на следующий день он сдался полиции.

Ранее виновник ДТП был судим, на момент трагедии был лишен права управления транспортными средствами.

- Заельцовский районный суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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