Мужчине грозит до 12 лет колонии и штраф. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущий эксперт Управления дорожного строительства Новосибирска пойдет под суд за взятку в 285 тысяч рублей. Об это сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— С октября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций, которые ремонтировали дороги в Ленинском районе города, взятку в размере 285 тысяч рублей. Это была только часть денег, которую получил обвиняемый. Общая сумма взятки за положительную оценку при приеме работ составляла 425 тысяч рублей, — рассказали в транспортной прокуратуре.

Эксперту предъявили обвинения по статье 290 УК РФ за получение взятки в крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит мужчине — 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Дело направили в Железнодорожный районный суд.

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