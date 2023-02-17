Новосибирские врачи снялись в программе Елены Малышевой. Фото: клиника Мешалкина.

Врачи новосибирской клиники Мешалкина стали героями программы Елены Малышевой. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского центра.

Во время съемок провели интервью с врачами, многочасовые съемки в операционных, а также экскурсию в музей Центра. Журналистам показали как типичные, так и необычные случаи во врачебной практике.

– Среди них – открытая операция на легочных артериях, коррекция клапанных пороков сердца через уникальный мини-доступ, эндоваскулярная реконструкция аорты, лечение аритмий разными методами, – перечислили в Центре.

Сама Елена Малышева присутствовала на всех съемках. Она внимательно наблюдала за многочасовой работой хирургов. А также общалась с пациентами.

Эфир с новосибирскими медиками на Первом канале выйдет в начале апреля.

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