Вместо блинов: на Масленицу новосибирцев угостят протеиновыми батончиками в Заельцовском парке

На Масленицу жителей города ждут необычные угощения и забавы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В мэрии Новосибирска рассказали о праздновании Масленицы. Как сообщили в муниципалитете, жителей города ждут необычные угощения и забавы. Например, в Заельцовском парке вместо блинов будут раздавать протеиновые батончики.
− Это из-за спортивной направленности реконструированного парка, − объяснили в мэрии Новосибирска.
А в Новосибирском зоопарке имени Шило можно будет пожарить маршмеллоу на кострище.
Массовые праздничные мероприятия, посвященные Масленице и проводам зимы, пройдут в городе с 20 по 26 февраля.
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