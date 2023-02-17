В Новосибирске названы победители конкурсов по установке 10 комфортных остановок

В Новосибирске нашли инвесторов для установки 10 остановок. Фото: Мэрия Новосибирска.
В Новосибирске нашли инвесторов для установки десяти комфортных остановок. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Закупкой, поставкой и установкой 10 навесов займутся два победителя аукциона.
Индивидуальный предприниматель Хажаева А. С. установит комфортную остановку на «Берёзовой роще», а также еще три навеса по адресам, которые станут известны после заключения договора.
Компания «Подорожник-Новосибирск» единственная заявилась на конкурсы по установке навесов возле областной больницы, завода торгового оборудования и улицы Народной. Она же займется комфортными остановками еще по трем адресам.
Рядом с каждой остановкой установят павильон дорожного сервиса.
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