В Новосибирске названы победители конкурсов по установке 10 комфортных остановок

В Новосибирске нашли инвесторов для установки 10 остановок. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске нашли инвесторов для установки десяти комфортных остановок. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Закупкой, поставкой и установкой 10 навесов займутся два победителя аукциона.

Индивидуальный предприниматель Хажаева А. С. установит комфортную остановку на «Берёзовой роще», а также еще три навеса по адресам, которые станут известны после заключения договора.

Компания «Подорожник-Новосибирск» единственная заявилась на конкурсы по установке навесов возле областной больницы, завода торгового оборудования и улицы Народной. Она же займется комфортными остановками еще по трем адресам.

Рядом с каждой остановкой установят павильон дорожного сервиса.

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