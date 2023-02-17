Три здания из Военного городка Новосибирска внесли в реестр объектов культурного наследия

Три здания Военного городка внесли в Единый госреестр объектов культурного наследия РФ. Фото: Виктория МИНАЕВА

Три здания из Военного городка Новосибирска включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

— Изучив представленные Акты ГИКЭ, инспекция 16 февраля 2023 года приняла решения о включении зданий Столовой (2 корпуса) и Склада-ледника в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, в качестве объектов культурного наследия регионального значения по виду памятник, — сообщили в региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Все три здания датируются 1913 годом постройки. Расположены они между памятниками архитектуры «Казарма батальонная» (объект № 26) и «Казарма батальонная» (объект № 17).

Склад-ледник — одноэтажное прямоугольное здание с двумя ризалитами по длинным фасадам. Оно имеет в плане форму креста с двумя перекладинами.

Столовая — два параллельно расположенных самостоятельных, одноэтажных корпуса. Позже между зданиями была сделана достройка, которая закрыла проход между корпусами и здание приобрело П-образную форму.

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