В Новосибирске УФАС нашло нарушение в торгах на уборку помещений терминала Толмачево.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В УФАС Новосибирска выявили нарушения при проведении торгов на уборку помещений терминала в аэропорту Толмачево. Конкурс по предписанию ведомства обязаны аннулировать до 6 марта 2023. Известно, что на проведение торгов пожаловался один из бизнесменов.
– Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в информационной карте в приложении к закупочной документации в качестве одного из критерия оценки указан пункт «Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Тогда как положение о закупке не содержит этого критерия оценки, – говорится на сайте ведомства.
В связи с чем, такой критерий в закупочных документах установили неправомерно. По этой причине в УФАС признали, что организаторы нарушили правила проведения торгов.
В случае повторного проведения торгов нужно оформить их в соответствии с правилами и действующим законодательством.
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