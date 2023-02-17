В Новосибирске УФАС нашло нарушение в торгах на уборку помещений терминала Толмачево. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В УФАС Новосибирска выявили нарушения при проведении торгов на уборку помещений терминала в аэропорту Толмачево. Конкурс по предписанию ведомства обязаны аннулировать до 6 марта 2023. Известно, что на проведение торгов пожаловался один из бизнесменов.

– Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в информационной карте в приложении к закупочной документации в качестве одного из критерия оценки указан пункт «Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Тогда как положение о закупке не содержит этого критерия оценки, – говорится на сайте ведомства.

В связи с чем, такой критерий в закупочных документах установили неправомерно. По этой причине в УФАС признали, что организаторы нарушили правила проведения торгов.

В случае повторного проведения торгов нужно оформить их в соответствии с правилами и действующим законодательством.

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