В Новосибирске иномарка завалилась на левый бок после ДТП

После столкновения одна из машин завалилась на левый бок. Фото: АСТ-54

В пятницу, 17 февраля, на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев произошло ДТП с участием двух иномарок. После столкновения одна из машин завалилась на левый бок.

В группе «АСТ-54» сообщили, что пострадал автомобиль Mitsubishi Outlander. Однако в комментариях пишут, что это машина другой модели − Subaru Impreza. Второй участник аварии − Mazda Capella.

− Информация о пострадавших не поступала, − отметили в публикации.

На месте работали сотрудники полиции.

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