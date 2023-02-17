В Новосибирском магазине на Федосеева пьяные мужчины с разбитой бутылкой пытались напасть на продавца

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

15 февраля в 10.22 бойцы ГБР-1 выпроводили из алкомаркета на улице Зыряновской пьяного хулигана. Употребленное в большом количестве спиртное подействовало на него таким образом, что мужчине срочно понадобилось с кем-нибудь подраться, и он принялся искать жертву среди окружавших его в магазине людей. Прибывшие по тревоге «гвардейцы» остудили его пыл.

Для того чтобы задержать двух пьяных мужчин, буянивших 15 февраля в магазине на улице Федосеева, бойцам ГБР-72 ГВАРДИИ пришлось применить физическую силу. На их глазах один из хулиганов разбил о прилавок бутылку водки и вооружился «розочкой», а второй - попытался ударить продавца кулаком. Нарушители были задержаны «гвардейцами» и переданы сотрудникам полиции.

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

16 февраля в 16.34 охраннику, работающему в одном из городских супермаркетов, для задержания нарушителя пришлось продемонстрировать не только физическую силу, но и легкоатлетическую подготовку. Замеченный им в магазине подозреваемый в совершении серии краж вор, увидев приближающегося охранника, скинул с себя куртку и встал в боевую стойку. Но когда охранник подошел ближе, внезапно развернулся и бросился бежать. По пути он задевал товары, стоявшие на полках, и ронял их. «Гвардеец» догнал вора и задержал его. Позже в присутствии бойцов ГБР молодой человек компенсировал магазину весь причиненный им материальный ущерб - за похищенные, разбитые и поврежденные товары.

Также вчера, 16 февраля, в 16.37 бойцы ГБР-78 ГВАРДИИ в супермаркете «Пятерочка» на улице Выборной разняли двух дерущихся посетителей и для одного из них, наиболее сильно пострадавшего в потасовке, вызвали бригаду скорой помощи.