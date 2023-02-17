В Новосибирске капитана осудили за кражу имущества из военного госпиталя на 120 тысяч рублей

Капитана осудили в Новосибирске за кражу из военного госпиталя.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил капитана к двум годам лишения свободы условно за хищение имущества с территории военного госпиталя. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
Военнослужащий воспользовался своим служебным положением, вывез вещи из госпиталя и присвоил их себе.
Сумма ущерба составила больше 120 тысяч рублей. Капитан возместил его в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.
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