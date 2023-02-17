«Стоял и горевал»: в Новосибирске прохожая дала на проезд первокласснику, оставшемуся без денег

Школьник потратил наличные деньги и не мог доехать до дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске неизвестная девушка выручила первоклассника, который потратил наличные деньги и не мог доехать до дома. Наполненную добротой историю в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» рассказала мама ребенка.

Мальчик стоял на переходе возле школы №216. В тот день он был без карты школьника – папа первоклассника взял ее, чтобы пополнить баланс. Родители дали ребенку деньги на проезд. Однако он потратил наличные, угостив друзей чипсами.

Расстроенного ребенка увидела случайная прохожая. Она подошла к нему и предложила помощь.

− Стоял и горевал, собрался идти домой пешком. Живем на остановке Высоцкого. В общем, спасибо вам, добрая фея. Спасли прям, иначе бы топал домой сам, − написала мама мальчика.

Она добавила, что сын забыл сказать «спасибо» своей спасительнице. Но ребенок пообещал, что если встретит девушку еще раз, то обязательно поблагодарит ее за помощь.

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