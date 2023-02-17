На 8 марта в Новосибирске синоптики прогнозируют тепло.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Погода в Новосибирске на 8 марта 2023 года горожан порадует: хоть день ожидается прохладным, температура будет вполне комфортной для прогулок.
Сервис «Ну и погода» дает оптимистичный прогноз. По его данным, в международный женский день температура поднимется до +3, но к вечеру пойдет не только снег, но и дождь.
Сайт Gismeteo обещает днем -1 градус, а к вечеру -8. Будет идти снег, ожидается небольшая облачность.
Чуть больший холод обещает «Яндекс.Погода».
— Днем столбик термометра покажет -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Ожидается пасмурная погода без осадков, — сообщает сайт.
Сервис «Ну и погода» дает более оптимистичный прогноз. По его данным, в международный женский день температура поднимется до +3, но к вечеру пойдет не только снег, но и дождь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер