На 8 марта в Новосибирске синоптики прогнозируют тепло. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Новосибирске на 8 марта 2023 года горожан порадует: хоть день ожидается прохладным, температура будет вполне комфортной для прогулок.

Сервис «Ну и погода» дает оптимистичный прогноз. По его данным, в международный женский день температура поднимется до +3, но к вечеру пойдет не только снег, но и дождь.

Сайт Gismeteo обещает днем -1 градус, а к вечеру -8. Будет идти снег, ожидается небольшая облачность.

Чуть больший холод обещает «Яндекс.Погода».

— Днем столбик термометра покажет -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Ожидается пасмурная погода без осадков, — сообщает сайт.

Сервис «Ну и погода» дает более оптимистичный прогноз. По его данным, в международный женский день температура поднимется до +3, но к вечеру пойдет не только снег, но и дождь.

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