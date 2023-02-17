«Попросил позвонить»: грабитель-рецидивист ушёл с чужим телефоном с новосибирского вокзала

В Новосибирске задержали вора, укравшего телефон на вокзале. Фото: стоп-кадры УТ МВД РФ по СФО.

Транспортные полицейские задержали грабителя-рецидивиста, который попросил позвонить и украл телефон на вокзале Новосибирск-Главный. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

35-летний местный житель выпивал с друзьями и пришел на вокзал, чтобы погреться. В зале ожидания он попросил у одного из пассажиров телефон, чтобы «позвонить», и, заполучив трубку, пошел с ней в сторону выхода. На просьбы отдать вещь владельцу не реагировал.

Нарядам транспортной полиции сразу же передали ориентировку грабителя, его задержали по горячим следам. Мужчину отпустили под обязательство о явке. По статье о грабеже ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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