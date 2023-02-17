21 ребенок покончил с собой в 2022 году в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 17 февраля, стало известно, что 21 ребенок в Новосибирской области покончил с собой в 2022 году. Об этом на итоговой коллегии сообщил Александр Бучман, прокурор области.

По его словам, число суицидов среди несовершеннолетних выросло. Всего зафиксировали 147 попыток, 21 из которых закончилась трагически, уточнил Александр Бучман.

Известно, что в 2021 году 15 детей покончили с собой в Новосибирской области.

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