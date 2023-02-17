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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:13

«Все коты были уставшими и безжизненными»: жительницу Новосибирска разочаровало посещение котокафе

Жительница Новосибирска осталась недовольна после посещения котокафе
Анастасия ХРОМЫХ
Посетительница рассказала, что все животные в котокафе были вялыми, а одна кошка даже покусала их с другом.

Посетительница рассказала, что все животные в котокафе были вялыми, а одна кошка даже покусала их с другом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на котокафе, куда она пришла вместе со своим другом. По словам сибирячки, все животные там были вялыми, а одна кошка даже покусала посетителей.

Негативный отзыв местная жительница оставила на 2ГИС.

− Все коты были уставшими и безжизненными, единственная кошка, которая не спала, была со скверным характером и несколько раз укусила меня и моего друга до крови, − рассказала разочарованная посетительница.

Сибирячка отметила, что после этого рана начала гноиться, а укушенный палец сильно опух. Также она описала внешний вид своей «обидчицы» − кошка с длинной белоснежной шерстью по кличке Вильде.

Представители котокафе ответили на претензии посетительницы. Они отметили, что взрослые здоровые коты могут спать до 20 часов в сутки.

− Что касается Вильде, она не любит, когда ее трогают, и мы об этом предупреждаем каждого гостя. Мы отлично знаем особенности своих подопечных и всегда их проговариваем. У Вильде много поклонников среди гостей и некоторые ходят специально, чтобы она поспала у них на коленях, но даже при этом она предпочитает, чтобы ее не гладили, − объяснили в котокафе.

Представители заведения выразили надежду на то, что своенравная кошечка скоро найдет свой дом, и им не придется по несколько раз предупреждать гостей о ее особенности.

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