ДТП с бензовозом и самосвалом заблокировало выезд из Первомайского района Новосибирска. Фото: "Моя Первомайка".
В пятницу, 17 февраля, на Бердском шоссе столкнулись бензовоз и самосвал. Об этом очевидцы написали в соцсети.
– Из-за аварии растянулась пробка в сторону центра города. Выезд из Первомайского района затруднен как с южной его части, так и из северной, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».
Ранее КП-Новосибирск писала о тройном ДТП с пострадавшим, которое также произошло на Бердском шоссе.
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