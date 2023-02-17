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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 6:14

ДТП с бензовозом и самосвалом заблокировало выезд из Первомайского района Новосибирска

По предварительным данным, никто не пострадал
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
ДТП с бензовозом и самосвалом заблокировало выезд из Первомайского района Новосибирска. Фото: "Моя Первомайка".

ДТП с бензовозом и самосвалом заблокировало выезд из Первомайского района Новосибирска. Фото: "Моя Первомайка".

В пятницу, 17 февраля, на Бердском шоссе столкнулись бензовоз и самосвал. Об этом очевидцы написали в соцсети.

– Из-за аварии растянулась пробка в сторону центра города. Выезд из Первомайского района затруднен как с южной его части, так и из северной, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».

Ранее КП-Новосибирск писала о тройном ДТП с пострадавшим, которое также произошло на Бердском шоссе.

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