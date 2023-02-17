ДТП с бензовозом и самосвалом заблокировало выезд из Первомайского района Новосибирска. Фото: "Моя Первомайка".

В пятницу, 17 февраля, на Бердском шоссе столкнулись бензовоз и самосвал. Об этом очевидцы написали в соцсети.

– Из-за аварии растянулась пробка в сторону центра города. Выезд из Первомайского района затруднен как с южной его части, так и из северной, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».

Ранее КП-Новосибирск писала о тройном ДТП с пострадавшим, которое также произошло на Бердском шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber