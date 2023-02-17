Суд вновь отстранил от должности вице-мэра Артема Скатова, обвиняемого в клевете. Фото: соцсети.

В пятницу, 17 февраля, суд вновь отстранил от должности заммэра Артема Скатова. Напомним, что его обвиняют в клевете, по части 2 статьи 128.1 УК РФ. На заседании рассмотрели ряд ходатайств, которые заявили стороны.

– Суд отказал защите в удовлетворении ходатайств об отводе судьи, в связи с чем отсутствовали основания для обсуждения ходатайства об изменении территориальной подсудности, – сообщает Управление судебного департамента НСО.

Известно также, что на суде удовлетворили ходатайство помощника Дзержинского района о временном отстранении от должности Скатова. Он не будет работать, пока дело рассматривают в суде.

При этом суд назначил Скатову государственное пособие на время его отстранения. Оно составит 15 669 рублей.

Ранее сообщалось, что сам Артем Скатов считает все подозрения необоснованными. Он пообещал аргументировать свою позицию в суде.

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