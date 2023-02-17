Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев прокомментировал свое задержание в Новосибирске

Алексей Кортнев объяснил, что произошло с ним в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске дуэт из рок-группы «Несчастный случай» оказался в отделении полиции после сорванного концерта. Лидер коллектива Алексей Кортнев подтвердил ТАСС, что его действительно задерживали.
Однако музыкант объяснил, что инцидент исчерпан, и ничего страшного не произошло. В отделе полиции даже не составляли протокол.
Напомним, как сообщили в официальной группе «Несчастного случая», в соседнем здании произошло задымление, отключилось электричество, из-за чего концерт пришлось закончить раньше. После этого музыканты приехали в отдел полиции.
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