Дорожного эксперта мэрии Новосибирска ждёт суд из-за взятки в 285 тысяч рублей за приёмку ремонта дорог

В Новосибирске эксперт дорожного строительства пойдет под суд за крупную взятку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске дорожный эксперт «Управления дорожного строительства» мэрии пойдет под суд. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

С 2021 по 2022 год ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта МКУ «УДС» получил часть взятки от подрядчиков, которые ремонтировали дороги в Ленинском районе. За 285 тысяч рублей из 425 тысяч общей взятки он подготовил все необходимые документы за подрядчиков. В конце ремонта эксперт оценил его положительно и принял работы по контракту.

Уголовное дело передадут в Железнодорожный районный суд.

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