Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе в международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Его посетили более 20 тыс. гостей и участников мероприятий из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также государств Средней Азии.

Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в работе выставки: все желающие, в том числе представители предприятий строительного комплекса, смогли получить консультацию о продуктах и услугах банка, а также информационную и сувенирную продукцию.

«Банк Уралсиб впервые принял участие в «Сибирской строительной неделе». Мы познакомились с большим количеством строительных компаний, обсудили взаимовыгодные программы сотрудничества. Банк активно участвует в различных деловых мероприятиях нашего региона, мы постоянно взаимодействуем с потенциальными клиентами, рассказываем о наших продуктах, сервисах и услугах», - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

Уралсиб - банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для этого сегмента с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

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